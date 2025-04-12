القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز، كرونوسلاف يورشيتش، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الأهلي عند السابعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالموسم الجاري من الدوري.

ومن المقرر أن يبدأ بيراميدز المباراة تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - علي جبر - محمد حمدي.

لاعبا الارتكاز: مهند لاشين - وليد الكرتي.

خط الوسط المتقدم: مصطفى فتحي - يوسف إبراهيم - أحمد عاطف.

خط الهجوم: فيستون مايلي

وكانت مباراة الدور الأول من الدوري قد انتهت بتعادل الأهلي وبيراميدز هدفين كل فريق.

وتعد المباراة هي الأولى لفريق الأهلي بمجموعة التتويج بعد انسحابه من خوض مباراة الزمالك في الجولة الأولى التي كان مقررًا لها مارس الماضي؛ احتجاجاً على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري حينها.

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

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