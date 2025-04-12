عانى من سرطان المستقيم قبل وفاته.. من هو إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُوفيّ اليوم السبت لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد معاناته من مرض سرطان المستقيم الذي جعل حالته الصحية تتدهور وألزمه المستشفى بالفترة الأخيرة.

وأدت إصابة اللاعب الراحل بمرض سرطان المستقيم إلى فقدانه لكثير من الوزن وغير ملامح وجهه، وجعله يجلس على كرسي متحرك.

من هو إبراهيم شيكا؟

إبراهيم الجمال، الشهير بـ "إبراهيم شيكا"، وُلد في عام 1997، وهو أحد ناشئي نادي الزمالك. أطلق عليه زملاؤه لقب "شيكا" بسبب تشابه طريقة لعبه ومهارته مع النجم الكبير محمود عبدالرازق شيكابالا.

لعب إبراهيم شيكا في مركز الظهير الأيسر، لكنه قرر مغادرة الزمالك في سن 19 عامًا، بعد رحيله عن النادي، انتقل إلى المقاولون العرب، ومن ثم إلى طلائع الجيش.

تعرض اللاعب لظروف قاسية بعد وفاة والده، مما أبعده عن كرة القدم لفترة قصيرة، لكنه سرعان ما عاد لمواصلة مسيرته في أندية الدرجة الثانية ثم أندية الدرجة الثالثة، لكن مع مرور الوقت، أصيب بسرطان "المستقيم" الذي حال دون استمراره في الملاعب.

زامل إبراهيم شيكا العديد من لاعبي الزمالك الشباب، أبرزهم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، وعمر صلاح الحارس الشاب الذي رحل عن صفوف القلعة البيضاء.

ووفقًا لما صرح به في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "اللعيب" على فضائية "إم بي سي مصر"، يُعد مصطفى محمد من أبرز أصدقائه، إضافة إلى أحمد عادل "ميسي"، الذي جمعته به صداقة قوية.

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