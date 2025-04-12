طلب الدعاء.. آخر ظهور لإبراهيم شيكا قبل وفاته (فيديو)

كتبت-هند عواد:

توفى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 28 عاما، بعد صراع مع المرض طوال الأشهر الماضية.

وفاة إبراهيم شيكا

أعلنت شقيقة إبراهيم شيكا وفاته صباح اليوم السبت، على إثر معاناته من مرض سرطان المستقيم.

وكتبت شقيقة اللاعب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "إبراهيم شيكا في ذمة الله".

آخر ظهور لإبراهيم شيكا قبل وفاته

كان آخر ظهور لإبراهيم شيكا قبل وفاته، منذ يومين، عندما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وهو يبكي ويطلب الدعاء.

وظهر إبراهيم شيكا في مقطع الفيديو من داخل العناية المركزة، وقال: "أصعب يوم عدى عليا، 8 ساعات قلبي بيوجعني، تعبان أوي ادعولي، ربنا يخليكم لي بحبكم أوي، أنا آسف أني بطلع بالمنظر ده بس عشان أطلب الدعاء ادعولي بالله عليكم، فترة صعبة بتعدي الحمدلله صحيت من النوم لقيت نفسي في عملية الحمدلله".

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا؟

توفى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، بعد تدهور حالته خلال الأشهر الماضية، إثر معاناته من مرض السرطان المستقيم، والذي تسبب في فقدانه كثير من الوزن وتغيير ملامح وجهه.

وذكر موقع " mayoclinic"، أن السرطان المستقيم الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا، نوع ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات.

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