كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت الساعات القليلة الماضية تصاعدًا في الأحداث بين نادي الزمالك ولاعبه أحمد سيد "زيزو" الذي أصبح موسمه الحالي 2024/2025 هو الأخير مع القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك قد أعلن عبر بيان رسمي مساء أول أمس الخميس تحويل أحمد مصطفى زيزو للتحقيق، بسبب تصريحاته الإعلامية، التي وصفها الأبيض بأنها مغلوطة ولا تعبر عن الحقيقة.

وغاب على إثر ذلك اللاعب صاحب الـ 29 عاماً عن الحصة التدريبية لفريقه مساء يوم أمس الجمعة ضمن التحضيرات لمباراة حرس الحدود يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

ولكن فاجأ زيزو الجميع عبر محاميه المستشار أشرف عبد العزيز ببيان صادر في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت يُشير خلالها إلى اتخاذه الإجراءات القانونية ضد مسؤولي الزمالك.

وشهدت الـ48 ساعة ماضية تصريحات من عضوي لجنة التخطيط بنادي الزمالك ربما تكون هي ما يقصده محامي زيزو؛ إذ أعلن حازم إمام إنه لن يفصح عما دار بينه وبين زيزو ولكنه قال:"كانت هنأك تأكيدات على رغبته في الاستمرار ليصبح أيقونة في الزمالك، زيزو الآن في الأهلي، وبالتالي أي حديث عن مفاوضات البقاء في الزمالك (هري)، في النهاية هو حر واختار ربنا يوفقه".

ومن جانبه قال أحمد حسام "ميدو" خلال تصريحات إعلامية له، إنهم حددوا أكثر من جلسة مع زيزو، وكان يتم تأجيلها بالإضافة إلى المكاتبات الرسمية، مضيفًا: كان هناك مماطلة كبيرة من زيزو وكان يجب أن أحدد موقف نهائي في هذا الأمر، وطلبت أن أجلس مع زيزو وتحدثت مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، لأنني أمثل مجلس الإدارة، وكان لديّ شيكات في حال تجديد زيزو كان سيحصل عليها".

وأتم عضو لجنة التخطيط تصريحاته بقوله: "كنا أمام موقف صعب للغاية، زيزو تواجد في السفارة الأمريكية، فأصبحنا في موقف يتعلق بكرامة الزمالك وهذا غير مقبول".

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