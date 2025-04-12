مصدر يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات بيراميدز ومحمد بن رمضان

كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر بنادي بيراميدز حقيقة ما يتردد عن دخولهم في مفاوضات مع المحترف التونسي بصفوف نادي فيرينتسفاروشي المجري محمد بن رمضان.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء الجمعة:" ما يُقال غير صحيح بالمرة، والنادي لم يقدم يومًا عرضًا للاعب من أجل ضمه ولكن تم عرضه على إدارة بيراميدز قبل عامين من أكثر من وكيل، ولكن النادي لم يقدم يوما عرضًا لضمه ولم يعرض على اللاعب الانضمام بأي مقابل مادي كما يشاع، خاصة وأنه في كل مرة لا تكون هناك قناعة فنية جانب المدير الفني بضمه، ولذلك لم يتقدم بيراميدز بأي عرض للاعب سواء حاليا أو في وقت سابق".

المصدر شدد على أن بيراميدز يرفض الزج بإسمه في مفاوضات غير صحيحة مع لاعبين يكون هدفهم الحصول على مقابل مادي وزيادة القيمة المادية للصفقة، باستغلال اسم بيراميدز في التفاوض وهو أمر مرفوض، بحسب قوله.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"ملف اللاعبين الأجانب في بيراميدز مغلق حاليًا في ظل وجود ٥ لاعبين بالقائمة يشكلون قوة ضاربة في تشكيل بيراميدز".

وكان اللاعب قد ارتبط اسمه بأكثر من فترة انتقالات بالاقتراب من الانضمام لصفوف الأهلي.

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