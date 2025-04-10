"الفريق محتاج 10 صفقات جديد".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

تحدث وائل القباني نجم الزمالك السابق، عن احتياجات الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال وائل القباني في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "جوميز أفضل من بيسيرو وقام بتطوير اللاعبين بأفضل شكل ممكن، والزمالك يحتاج إلى 10 صفقات جديدة في الصيف المقبل".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك نيم الجماهير في ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، ويجب التعلم من الأخطاء خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "الزمالك فشل في خلق الفرص خلال المباريات، تشعر أنه بدون أنياب، والأهلي أمام الهلال لم يكن الأفضل ولكنه فاز بالخبرات".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمس الأربعاء، بعدما خسر من ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، بعد التعادل في الذهاب سلبيا.