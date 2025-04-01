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تجهيز العقد لمدة 3 سنوات.. مصراوي يكشف تطورات موقف تجديد عقد زيزو مع الزمالك

11:48 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
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    زيزو
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    زيزو ووالده
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    زيزو ووالده
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كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر تطورات ملف تجديد عقد نجم الفريق، أحمد سيد زيزو، ومستقبل اللاعب في القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك اتفقوا مع اللاعب على عقد جلسة فور العودة من جنوب أفريقيا وخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية.

وأضاف المصدر أن نادي الزمالك جهز عقد مدته 3 مواسم، بجانب المبلغ المالي الذي طلبه اللاعب ووالده من أجل التجديد.

واختتم المصدر أن ما يعطل الأمور حاليا هي رغبة والد اللاعب بالحصول على العقد الجديد من الموسم الحالي، وهو ما سيتم المفاوضات عليه للوصول لحل وسط مُرضي للطرفين.

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