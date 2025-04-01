مصدر لمصراوي: الزمالك يقرر شكوى عضو مجلس إدارة الأهلي بسبب تصريحاته

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بشكوى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إلى لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح المصدر، أن شكوى الزمالك لمحمد دماطي، ستكون بسبب تصريحات المسيئة "حسبما وصف" للنادي حول تتويج الفريق ببطولة الدوري عن موسم 2021.

وقال الدماطي في تصريحات عبر بودكاست "إحنا الإيجيبشن ليج": "تم فرض منافسة علينا بوضوح، لأنه غير مسموح بحصول الأهلي على كل البطولات، وتم منعنا عن طريق التحكيم وضغط المؤجلات، بطولة الدوري عام 2021 -توج بها الزمالك- موجه بنسبة 100% بسبب الأخطاء التحكيمية وسجلنا اعتراضنا أكثر من مرة ولم يحدث أي تغيير، عكس دوري 2022 -حصل عليه الزمالك- الذي خسرناه داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف: "إذا كنا وافقنا على لعب المبارة وانتصرنا على الزمالك، كان سيحدث معنا مثل 2021 في الأخطاء التحكيمية، أعتقد أن نفس الحكم محمود بسيوني أدار مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي وفي إحدى الفرص تخطت الكرة مرمى طلائع الجيش ولم يحتسبها بوجود الفيديو، نريد أن نرى مهازل مثل دوري 2021؟".

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