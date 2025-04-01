لحسم الصعود.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الأهلي لحسم بطاقة الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مورتيانيا، بعد الفوز على الهلال منذ قليل، بهدف نظيف في ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

تقام مباراة الأهلي والهلال، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل 8 أبريل في موريتانيا، ويستضيف ملعب "شيخا ولد بيديا" في العاصمة نواكشوط اللقاء.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي والهلال، الفائز من مباراة صن داونز والترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يعود للمنافسة المحلية بعد مباراة الأهلي، بمواجهة بيراميدز يوم السبت 12 أبريل، في الدوري المصري.

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