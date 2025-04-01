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"ولارمضان ولا عيد".. رسالة من زوجة زيزو قبل مباراة الزمالك وستيلينبوش

09:16 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 8 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 8 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 8 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 8 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 8 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 8 صورة
    أحمد سيد زيزو
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وجهت زوجة أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى زوجها قبل مباراة ستيلينبوش، في الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة ستيلينبوش، في الثالثة عصر غدا الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ونشرت زوجة زيزو صورته رفقة بعثة الزمالك، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "ولا رمضان ولا عيد عارفين نقضيه مع بعض، ربنا يوفقك يارب حبيبي وترجع بالسلامة".

رسالة من زوجة زيزو

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زيزو زوجة زيزو رسالة من زوجة من زيزو الزمالك وستيلينبوش
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