بيسيرو: مباراة سيتلينبوش صعبة.. وأريد تحقيق الكونفدرالية مع الزمالك

كتب ـ رامي بيشاي:

قال المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، إن مباراتهم أمام نظيرهم سيتلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية صعبة.

ويحل فريق الزمالك عند الثالثة عصر يوم غد الأربعاء على نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور ربع نهائي الكونفدر الية.

وأضاف بيسيرو خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي تم عقده اليوم الثلاثاء:" مباراة الغد ستكون قوية وهذه المواجهة من مباراتين، وفريق ستيلينبوش تأسس منذ سنوات قليلة، ومنظمون داخل الملعب ويمتلكون لاعبين جيدين ومدرب جيد، وبالتأكيد المنافس يرغب في الفوز والاستمرار في المنافسة".

وأضاف المدرب البرتغالي:"الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الغد وتقديم مباراة جيدة للتقدم خطوة نحو التأهل للدور التالي ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام ستيلينبوش، وكرة القدم في جنوب أفريقيا تطورت كما أن الملاعب هنا جيدة جداً، وعندما لعبت أمام منتخب جنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا الأخيرة كانت مواجهة صعبة وكان هناك 8 لاعبين من فريق واوحد في تشكيل المنتخب الجنوب أفريقي وكان هناك تنظيم في داخل الملعب".

وأتم المدير الفني لفريق الزمالك تصريحاته بقوله:" لم أحقق أي بطولة مع الزمالك، ولكني أريد تحقيق لقب الكونفدرالية مع الفريق ليحصد الزمالك اللقب لموسمين متتاليين، وسنركز في لقاء الغد لتحقيق نتيجة إيجابية، وتابعنا فريق ستيلينبوش جيداً قبل مواجهته، وسنحارب لتحقيق أفضل نتيجة في مباراة الغد".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك و ستيلينبوش في السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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