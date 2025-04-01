مصدر يكشف حقيقة رفض هيثم حسن تمثيل تونس لصالح منتخب مصر ـ خاص

كتب ـ وسيم أحمد

كشف مصدر حقيقة ما تردد عن رفض المحترف الفرنسي بصفوف نادي ريال أوفييدو الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية في إسبانيا هيثم حسن تمثيل منتخب تونس لرغبته في تمثيل منتخب مصر مستقبلاً.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن ما يتردد عارٍ تماما من الصحة:"هيثم حسن لم يبلغ الاتحاد التونسي برفضه تمثيل منتخب نسور قرطاج".

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أمس الجمعة أن اللاعب الذي وُلد لأم تونسية وأب مصري قد أخطر مسؤولي الاتحاد التونسي الذين تواصلوا معه بشعوره بأنه أقرب لكونه مصريًا من تونسيًا لذا يفضل تمثيل الفراعنة مستقبلاً إذ كان هناك فرصة.

وينشط اللاعب الذي وُلد في فرنسا بمركز المهاجم والجناح الأيمن إذ سبق له تمثيل الديوك بمنتخبات الشباب تحت 17 و18 عاماً.

وكان اللاعب صاحب الـ 23 عامًا قد انتقل من صفوف فريق شاتورو الفرنسي إلى رديف فياريال في موسم 20/21 ثم خرج على سبيل الإعارة لنادي ديبورتيفو ميرانديس وسبورتنيج خيخون قبل أن يرحل بالانتقالات الصيفية الماضية لنادي ريال أوفيدو الذي ينشط بالدرجة الثانية في إسبانيا.

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري بـ 30 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

اقرأ أيضًا:

مرموش أم محمد صلاح.. من الرابح الأكبر من إصابة هالاند ؟

وفاة ملاكم نيجيري خلال نزال في غانا (فيديو)