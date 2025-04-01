مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الهلال السوداني

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
20:45

فولهام

كأس ملك أسبانيا

ريال مدريد

- -
21:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف حقيقة رفض هيثم حسن تمثيل تونس لصالح منتخب مصر ـ خاص

12:31 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هيثم حسن لاعب فياريال السابق
  • عرض 4 صورة
    هيثم حسن لاعب أوفييدو الإسباني
  • عرض 4 صورة
    هيثم حسن
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ وسيم أحمد

كشف مصدر حقيقة ما تردد عن رفض المحترف الفرنسي بصفوف نادي ريال أوفييدو الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية في إسبانيا هيثم حسن تمثيل منتخب تونس لرغبته في تمثيل منتخب مصر مستقبلاً.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن ما يتردد عارٍ تماما من الصحة:"هيثم حسن لم يبلغ الاتحاد التونسي برفضه تمثيل منتخب نسور قرطاج".

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أمس الجمعة أن اللاعب الذي وُلد لأم تونسية وأب مصري قد أخطر مسؤولي الاتحاد التونسي الذين تواصلوا معه بشعوره بأنه أقرب لكونه مصريًا من تونسيًا لذا يفضل تمثيل الفراعنة مستقبلاً إذ كان هناك فرصة.

وينشط اللاعب الذي وُلد في فرنسا بمركز المهاجم والجناح الأيمن إذ سبق له تمثيل الديوك بمنتخبات الشباب تحت 17 و18 عاماً.

وكان اللاعب صاحب الـ 23 عامًا قد انتقل من صفوف فريق شاتورو الفرنسي إلى رديف فياريال في موسم 20/21 ثم خرج على سبيل الإعارة لنادي ديبورتيفو ميرانديس وسبورتنيج خيخون قبل أن يرحل بالانتقالات الصيفية الماضية لنادي ريال أوفيدو الذي ينشط بالدرجة الثانية في إسبانيا.

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري بـ 30 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

اقرأ أيضًا:

مرموش أم محمد صلاح.. من الرابح الأكبر من إصابة هالاند ؟

وفاة ملاكم نيجيري خلال نزال في غانا (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هيثم حسن منتخب تونس منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار واضطراب بالملاحة خلال الأيام المقبلة