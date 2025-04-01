تألق كبير للمغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك منذ الانضمام للقلعة البيضاء.

وانضم صلاح مصدق للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي نهضة الزمامرة المغربي، ووقع لمدة 3 سنوات.

ولعب صلاح مصدق مع الزمالك في 9 مباريات منذ الانضمام للأبيض بواقع 642 دقيقة، ولم يحرز أو يصنع أي هدف، ولكنه ظهر بصلابة قوية في خط الدفاع وأصبح من العناصر الأساسية.

صلاح مصدق ينهي على أمال لاعب الزمالك

انضمام "مصدق" للزمالك في الأساس جاء تعويضا لغياب التونسي حمزة المثلوثي، الذي تعرض للإصابة في الفترة الماضية بقطع في الرباط الصليبي ويغيب حتى نهاية الموسم.

حمزة المثلوثي عقده ينتهي مع الزمالك بعد شهرين وتحديدا مع نهاية الموسم، ولم يتم التجديد له حتى الآن، في ظل ظهور صلاح مصدق بمستوى مميز، في ظل رفض الجهاز الفني وجود ثنائي أجنبي في نفس المركز.

هناك العديد من المقترحات حاليا داخل نادي الزمالك، بينهم التجديد للاعب لمدة موسم واحد تعويضا عن تعرضا للإصابة، ولكن الاتجاه الأقرب هو رحيله مع نهاية الموسم مجانا وعدم التجديد له، بناء على قرار الجهاز الفني.