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"أخطاء لا يقع فيها مبتدئين".. أوسكار يهدد الحكام بالتجميد بسبب اختبار Yo-Yo

01:49 م الأحد 09 مارس 2025

صورة أرشيفية للحكام

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تهديد الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، باستبعاد أي حكم لم ينجح في اختبار Yo-Yo، الذي تجريه اللجنة بتعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأضاف "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "أوسكار رويز أخطر أعضاء لجنة الحكام بأنه لن يقبل بمجاملات في اختبارات الحكام، وأن الفترة المقبلة ستشهد خروج أكثر من حكم من حساباته بسبب تحفظه على مستواهم في المباريات".

وواصل: "اختبار Yo-Yo، يستخدم لقياس القدرة البدنية للحكام، والركض السريع".

وأضاف: "مصدر داخل اتحاد الكرة أكد أن أوسكار رويز كشف خلال حديثه مع هاني أبو ريدة أنه مصدوم من مستوى أكثر من حكم دولي وسيقدم وجوه جديدة للتحكيم المصري خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "أوسكار تحدث مع أبو ريدة أن هناك حكام دوليين يرتكبون أخطاء لا يقع فيها حكام مبتدئين والفترة المقبلة لن تتحمل استمرار هذه الأخطاء".

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الحكام أوسكار لجنة الحكام خالد الغندور
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