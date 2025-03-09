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منافس الأهلي.. الهلال السوداني يقترب من صدارة الدوري الموريتاني

12:27 م الأحد 09 مارس 2025

الهلال السوداني

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الهلال السوداني برباعية نظيفة على فريق تولدي في مباراة جمعتهما اليوم الأحد بالدوري الموريتاني.

ويشارك نادي الهلال بالدوري الموريتاني بسبب الأوضاع الجارية في دولة السودان.

ترتيب الهلال بالدوري السوداني

الفوز رفع رصيد فريق الهلال إلى النقطة 37 في وصافة الترتيب بفارق 3 نقاط عن الصدارة التي يحتلها فريق نواذيبو في حين يتذيل فريق تولدي جدول المسابقة برصيد 13 نقطة.

قرعة الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكانت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قد أسفرت عن مواجهة الأهلي لنظيره الهلال السوداني.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل فيما تُقام مباراة الإياب يوم 9 من الشهر ذاته.

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