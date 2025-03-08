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"عمالين يستفزونا".. محامي محمد عادل يكشف لمصراوي تحرك جديد ضد فايق

06:22 م السبت 08 مارس 2025
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  • عرض 18 صورة
    محمد عادل
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    الحكم الدولي المصري محمد عادل
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    الحكم محمد عادل
  • عرض 18 صورة
    محمد عادل 1
  • عرض 18 صورة
    محمد عادل حكم مصري
  • عرض 18 صورة
    محمد عادل مع طاقم التحكيم
  • عرض 18 صورة
    الحكم المصري محمد عادل
  • عرض 18 صورة
    الحكم الدولي محمد عادل
  • عرض 18 صورة
    الحكم الدولي محمد عادل
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم فايق
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    إبراهيم فايق خلال تواجده للاستماع إلى أقوله في أزمة الحكم محمد عادل
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    إبراهيم فايق من حلقة حق أحمد رفعت
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    إبراهيم فايق وحسام عبدالمجيد
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    الإعلامي إبراهيم فايق
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    إبراهيم فايق
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    إبراهيم فايق من حلقة حق أحمد رفعت
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    إبراهيم فايق
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل، مستجدات القضية الخاصة بتسريب التسجيل الصوتي لحديثه مع حكم تقنية الفيديو، في مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالجولة الأولى، وحقيقة استدعاءه للتحقيق معه في واقعة سب لاعبي البنك.

وقال العدوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لم يصل إلينا أي شيء رسمي بخصوص الاستدعاء، وقدمنا بلاغا آخر ضد إبراهيم فايق ورئيس تحرير برنامجه، لمعرفة مصدر المقطع الصوتي، بعد الإقرار بحصولهما عليه".

وأضاف: "وتم تحديد يوم 19 أبريل موعدا للجلسة، وكنا سننهي الأمر بعد الحكم بتغريمهما مليون جنيه، لكن إذا "بطلوا كلام لكن عمالين يستفزونا".

ويمكن الإطلاع على تفاصيل أزمة إبراهيم فايق ومحمد عادل كاملة من هنا.

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محمد عادل إبراهيم فايق الدوري المصري أزمة محمد عادل وإبراهيم فايق
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