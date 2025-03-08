كتبت-هند عواد:

كشف أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل، مستجدات القضية الخاصة بتسريب التسجيل الصوتي لحديثه مع حكم تقنية الفيديو، في مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالجولة الأولى، وحقيقة استدعاءه للتحقيق معه في واقعة سب لاعبي البنك.

وقال العدوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لم يصل إلينا أي شيء رسمي بخصوص الاستدعاء، وقدمنا بلاغا آخر ضد إبراهيم فايق ورئيس تحرير برنامجه، لمعرفة مصدر المقطع الصوتي، بعد الإقرار بحصولهما عليه".

وأضاف: "وتم تحديد يوم 19 أبريل موعدا للجلسة، وكنا سننهي الأمر بعد الحكم بتغريمهما مليون جنيه، لكن إذا "بطلوا كلام لكن عمالين يستفزونا".

ويمكن الإطلاع على تفاصيل أزمة إبراهيم فايق ومحمد عادل كاملة من هنا.

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