4 اتهامات موجهة إلى إبراهيم فايق في قضية تسريب حديث حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي (مستند)

كتبت-هند عواد:

يخضع الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحريره برنامجه للمحاكمة، غدا الأحد 26 يناير 2025، في قضية تسريب حديث محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، مع غرفة تقنية الفيديو "فار".

وحصل مصراوي على صورة من أمر إحالة إبراهيم إلى المحاكمة في قضية التسريب الصوتي للحكام، ووجهت 4 تهم للأول وهي:

1-خرقا الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور بالحدث الرياضي بأن نشرا عن طريق وسائل الاتصال اللاسلكية والتليفزيونية؛ معلومات وأخبار متعلقة بالمحادثات الجارية عبر تقنية فيديو الحكم المساعد، فيما بين كلاً من المجني عليهما محمد عادل السيد حسين محمد حسن سالم سلامه إبان مباراة فريقي الزمالك والبنك الأهلي المصري المقامة بتاريخ 1 نوفمبر 2024.

2-قاما علانية وبمناسبة نشاط رياضي بالحض على كراهية المجني عليهما محمد عادل السيد حسين محمد حسن سالم سلامه بأن أسندا لهما عبر التلفزيون وكذا موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك العبارات المبينة بالأوراق والتي من شأنها إثارة الشكوك حول نزاهتهما أثناء القيام بمهام عملهما، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

3-تعمدا مضايقة المجني عليهما محمد عادل السيد حسين محمد حسن سالم سلامه؛ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات؛ بأنَّ ارتكبا الأفعال المبينة عاليه على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

4- نشرا معلومات وأخباراً عن المجني عليهما محمد عادل السيد حسين محمد حسن سالم سلامه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكان ذلك بغير رضائهما.

وللإطلاع على التفاصيل الكاملة لأزمة إبراهيم فايق والحكم محمد عادل، اضغط هنا

