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قبل القمة.. ماذا قدم رباعي حراسة المرمى مع الزمالك والأهلي؟

04:19 م السبت 08 مارس 2025

الأهلي ضد الزمالك

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كتب ـ محمد الميموني:

تتجه الأنظار عند التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء صوب استاد القاهرة في انتظار دربي مصري جديد بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى بمجموعة التتويج من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والأهلي عبر قناة أون تايم سبورت.

ويستعرض مصراوي أرقام رباعي حراسة المرمى بالفريقين قبل القمة:

أرقام محمد الشناوي

شارك حارس الأهلي محمد الشناوي في 13 مباراة ضد الزمالك فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات بينما تعرض للهزيمة في 3 مباريات.

أرقام محمد عواد

شارك حارس الزمالك محمد عواد في 11 مباراة بينما فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في 5 مباريات.

وشارك حارس الزمالك الثاني محمد صبحي ضد الأهلي تعرض للخسارة ودخل مرماه 4 أهداف.

مصطفي شوبير

شارك مصطفي شوبير ضد الزمالك مباراتين أمام الأهلي فاز في مباراة وخسر بالأخرى.

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