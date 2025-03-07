محمد رمضان يتحدث عن انضمام محمد شوقي للأهلي.. والأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق

كتب - يوسف محمد:

أكد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، على أن اختياره محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي، جاء بهدف تكوين كوادر، لقيادة الفريق في المستقبل.

وقال رمضان في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "المدير الرياضي في أي فريق، يحتاج أن يكون على دراية كبيرة بالجانب الفني، هو الأمر الذي لا أملكه بشكل كبير، لذلك تم اختيار محمد شوقي كنائب للمدير الرياضي لشؤون كرة القدم وتجهيزه ليتولى هذا المنصب في المستقبل".

وأضاف: "كولر كان متحفظ في البداية على انضمام محمد شوقي، كان يرغب في استمراري معه حتى كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية".

وعن الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق، قال: "لا أستطيع التعليق على الأخطاء التحكيمية، إلا أن كولر لديه حالة من السعادة مع التفاعل المستمر من محمد شوقي على الحكام".

واختتم رمضان تصريحاته: "في بداية تعاملي مع كولر كان هناك تحفظ بعض الشيء، لكنني أخبرته أنني أتواجد هنا لدعمه ومساعدته، وأقوم بتمثيل محمود الخطيب رئيس النادي في التعامل مع مارسيل كولر".

ويذكر أن الأهلي، يستعد لملاقاة نظيره الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".