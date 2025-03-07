مصيره بيده.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

كتبت-هند عواد:

تنطلق المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز، يوم 11 مارس المقبل، وتشهد الجولة الأولى مباراة قوية بين الأهلي والزمالك.

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز، بنظام المرحلتين، الأولى من دور واحد، والثانية تضم مجموعتين، مجموعة أولى تنافس على اللقب وتضم الفرق التالية، بيراميدز، والأهلي، والزمالك، والمصري، والبنك الأهلي، وسيراميكا، وفاركو، وبتروجت، وحرس الحدود، ومجموعة ثانية تنافس للهروب من الهبوط وتضم الفرق التالية، زد، طلائع الجيش، سموحة، الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي ومودرن.

ماذا يحتاج الأهلي لحصد لقب الدوري المصري؟

يدخل الأهلي المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز، في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 39 نقطة، ويفصله 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وهكذا يحتاج الأهلي للفوز في جميع مبارياته المتبقية، منها لقاء القمة ضد الزمالك في الجولة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، كذلك الفوز على بيراميدز.

وفي حالة فوز الأهلي بجميع مبارياته منها الزمالك وبيراميدز، سيتساوي مع المتصدر في عدد النقاط، وسيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، وحاليا يتفوق بيراميدز بهدف وحيد، لهذا يحتاج إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف.