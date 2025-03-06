مصدر يكشف لمصراوي موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة الزمالك ومودرن سبورت

كتب - مراسل مصراوي:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، رفض طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، في بطولة كأس مصر موسم 2024-2025.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد أي فرصة أو مجال، لتأجيل أي مباراة في كأس مصر، خاصة وأن تأجيل أي مباراة سيؤثر على الموسم بشكل كامل".

وفي المقابل، قال مصدر داخل رابطة الأندية، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الرابطة ليس لها أي علاقة بمباريات كأس، نحن مسؤولين عن الدوري فقط".

وكان نادي الزمالك، طالب بتأجيل مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، في دور ال 16 ببطولة كأس مصر والمقرر إقامتها غدا الجمعة.

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