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نجم الزمالك السابق: الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري المصري

01:59 م الخميس 06 مارس 2025

فريق الأهلي

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كتب- محمد خيري:

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، لن يفرط في التتويج بالدوري المصري هذا الموسم.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من الفترة حاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” على قناة "etc": "الزمالك بعد نفسه عن المنافسة بجانب الحكام، وهناك أخطاء له وعليه".

وتابع:" في حالة تتويج بيراميدز بالدوري المصري، يكون الأهلي هو من منحه فرصة التتويج باللقب، وهناك مباراة بينهما أعتبرها نهائي".

وأكمل: " من الصعب أن يفرط الأهلي في الدوري هذا الموسم، خاصة وأنه تعرضه لانتقادات من الجماهير قبل صفقات يناير، وهو الأقرب للتتويج بالدوري المصري".

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