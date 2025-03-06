كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية لرابطة الأندية المحترفة، بسبب نظام الدوري المصري الموسم المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة في بداية الموسم، زيادة عدد فرق الدوري الموسم المقبل إلى 19 فريقا، في ظل هبوط فريقين فقط الموسم الحالي.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالمناسبة فكرة ان الدورى السنه الجايه 19 نادي دي هتعمل مشاكل كتيره جدا".

وأوضح نجم الأهلي السابق: "لازم تفكروا في حل من دلوقتي اسمعوا الكلام مفيش دوري في العالم كله فردى ابدا".

جدير بالذكر، أن رابطة الأندية المصرية، أعلنت تكملت المرحلة الحاسمة للدوري المصري بداية من يوم 11 فبراير، حيث تقام المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي.