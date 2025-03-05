رسالة من جماهير الأهلي إلى إبراهيم شيكا خلال مباراة طلائع الجيش

كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، في بطولة الدوري المصري، على توجيه رسالة دعم إلى إبراهيم شيكا لاعب نادى الزمالك السابق.

ورددت جماهير النادي الأهلي هتاف: "جمهور الأهلي يقولك يا شيكا سلامتك، سلامتك يا هيما".

ورفعت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات لافتة كتب عليها: "المرض ينتهي، تبقى الآمال وتعود أقوى بعزيمة الرجال، إبراهيم شيكا سلامتك يا بطل".

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره فريق طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني إبراهيم شيكا من مرض سرطان المستقيم، الذي تسبب في إبعاده عن ممارسة كرة القدم وأدى إلى تغيير ملامح وجهه وكذلك فقدان الكثير من وزنه.

أقرأ أيضًا:

"عافر حلمك يستاهل".. والد نجم الأهلي يوجه رسالة تحفيزية له بعد استبعاده من قائمة الأهلى اليوم