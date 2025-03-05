مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

فينورد

0 0
19:45

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

إنبي يوافق على رحيل مدربه.. مصدر يكشف لمصراوي الكواليس

06:36 م الأربعاء 05 مارس 2025

مدرب إنبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي


اقترب مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، من الإعلان بشكل رسمي عن رحيل محمد إسماعيل المدير الفني للفريق البترولي.

كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي أن مجلس الإدارة وافق رسميًا على استقالة المدير الفني محمد إسماعيل، وذلك عقب انتهاء الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، خاصة وأن الفريق يحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.


وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن إدارة النادي بدأت بالفعل في البحث عن بديل لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك عدة أسماء مرشحة لتولي المهمة، أبرزها حمزة الجمل وأحمد عيد.


وأضاف المصدر أنه من المتوقع الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، في محاولة لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.


وكان الفريق الكروي بنادي إنبي تلقى هزيمة من نظيره الزمالك بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي إنبي مجلس إدارة نادي إنبي أيمن الشريعي محمد إسماعيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لماذا عاد الدولار للارتفاع خلال تعاملات اليوم بالبنوك؟
أخبار الطقس: أمطار رعدية وتغيرات جوية سريعة والأرصاد تحذر المواطنين
أمريكا ترفض الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة: ترامب متمسك بإخلاء القطاع