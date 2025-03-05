إنبي يوافق على رحيل مدربه.. مصدر يكشف لمصراوي الكواليس

كتب - مراسل مصراوي



اقترب مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، من الإعلان بشكل رسمي عن رحيل محمد إسماعيل المدير الفني للفريق البترولي.

كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي أن مجلس الإدارة وافق رسميًا على استقالة المدير الفني محمد إسماعيل، وذلك عقب انتهاء الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، خاصة وأن الفريق يحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن إدارة النادي بدأت بالفعل في البحث عن بديل لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك عدة أسماء مرشحة لتولي المهمة، أبرزها حمزة الجمل وأحمد عيد.



وأضاف المصدر أنه من المتوقع الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، في محاولة لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.



وكان الفريق الكروي بنادي إنبي تلقى هزيمة من نظيره الزمالك بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



