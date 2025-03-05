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رأسية أبو تريكة تزيد أوجاع الأبيض.. قصة قمة رمضانية بين الأهلي الزمالك في أفريقيا

01:36 م الأربعاء 05 مارس 2025

أبو تريكة الهداف التاريخي للقاءات القمة

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كتبت-هند عواد:

في العاشرة مساء يوم 22 يوليو 2012 الموافق 3 رمضان 1433، استضاف ستاد الكلية الحربية قمة مصرية، جمعت بين الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكتبت رأسية محمد أبو تريكة لاعب الأحمر السابق، هيمنة حمراء استمرت لـ5 سنوات.

ما قصة المباراة؟

شهد شهر رمضان، مباراة كلاسيكية جمعت الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2012، وكان الأبيض يسعى لكسر عقدة الأحمر، إذ أنه دخل المباراة ولم يهزمه منذ عام 2007.

وفي الدقيقة 89 من عمر مباراة الأهلي والزمالك، سجل محمد أبو تريكة لاعب الأحمر السابق، رأسية أسفرت عن هدف الفوز، ليزيد من معاناة الأبيض، بالهزيمة الثانية في المجموعات، وبعدها تذيل الأبيض المجموعة وتأهل الأحمر متصدرا، قبل أن يتوج باللقب.

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أبو تريكة الأهلي والزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا محمد أبو تريكة
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