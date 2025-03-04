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مصدر لمصراوي: جلسة بين الأهلي وربيعة لحسم التجديد.. وهذه حقيقة عرض بيراميدز

10:20 م الثلاثاء 04 مارس 2025

رامي ربيعة

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كتب-مصراوي:

يعقد محمد شوقي نائب المدير الرياضي في النادي الأهلي، جلسة مع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لحسم ملف تجديد عقده.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "ستعقد جلسة بين محمد شوقي ورامي ربيعة بعد مباراة طلائع الجيش، لحسم ملف تجديد عقده، وسبق ووافق اللاعب على التجديد، لكن الأهلي لم يتحدث معه عن الأمور المادية".

وأضاف: "والأهلي يتجه لتقدير اللاعب بزيادة عقده 3 ملايين جنيه في كل موسم، لمدة 3 سنوات، ومن المقرر أن يكون آخر عقد بينه وبين النادي".

واختتم المصدر: "رامي ربيعة لم يصله عرض من بيراميدز عكس ما أشيع مؤخراً، لكنه في ذات الوقت كان وصله عرض سعودي يناير الماضي والمفاوضات لم تستمر بسبب رغبة الأهلي في استمراره وهو ما احترمه اللاعب".

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رامي ربيعة جلسة بين الأهلي وربيعة التجديد لرامي ربيعة النادي الأهلي
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