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فاركو يتعادل مع الجونة ويخطف بطاقة التأهل لمجموعة التتويج

12:01 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

المحكمة شاهندة المغربي من مباراة فاركو

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق فاركو سلبيًا مع ضيفه الجونة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

ورفع التعادل رصيد فريق فاركو إلى النقطة 23 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري ليضمن التأهل إلى مجموعة التتويج بالموسم الجاري من المسابقة.

وتوقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 17 في المركز 13 ليتواجد بالمجموعة الثانية بالدور التالي من الدوري.

وكانت أندية بيراميدز، الأهلي، المصري، الزمالك، البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا قد ضمنوا التأهل إلى مجموعة التتويج قبل فاركو.

ويقام الموسم الحالي من الدوري بنظام إقامة دور واحد يلتقي به الـ 18 فريقاً بعضهم البعض ثم يتم تقسيم الأندية بعد الدور الأول لتسع أندية أولى بمجموعة التتويج وتسع أندية أخرى تتواجد بالمجموعة الثانية.

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فاركو فاركو ضد الجونة مجموعة التتويج بالدوري المصري
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