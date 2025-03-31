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إشرب يا عوده.. زيزو يوجه رسالة ساخرة لزميله بالفريق

11:34 م الإثنين 31 مارس 2025
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  • عرض 15 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 15 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 15 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 15 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 15 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 15 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 15 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 15 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 15 صورة
    زيزو
  • عرض 15 صورة
    زيزو
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    زيزو زإبراهيم عادل وشحاته
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كتب- محمد عبدالهادي:

فاجأ أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه بصورة "ساخرة" مع زميله بالفريق محمد عواد حارس المرمى.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع بينهما عصر الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ماذا كتب زيزو لمحمد عواد؟

نشر زيزو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له خلال تدريبات الفريق وهو يسدد الكرة على المرمى الذي يحرسه محمد عواد.

وكتب زيزو على الصور تعليق ساخر : "إشرب يا عودة".

ليقوم محمد عواد بإعادة نشر الصورة ويرد علي زيزو بتعليق: "انت عديت الحامولي النهارده".

متى ينتهي تعاقد زيزو؟

ينتهي تعاقد زيزو مع نادي الزمالك بختام الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع والرحيل لأي فريق بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة جلسة مرتقبة من إدارة النادي مع اللاعب لحسم موقفه من التجديد والاستمرار مع الفريق أم الرحيل.

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