الأهلى يطلب استقدام حكام أجانب لمباراته مع بيراميدز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الأهلي أرسل خطابًا لهم بالاستمرار في إجراءات استقدام الحكام الأجانب لمباراته أمام بيراميدز مع تحمله تكاليف استقدامهم.

وأشار عزام، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أنه عقب الإعلان عن إلغاء نادي بيراميدز طلبه باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراته أمام الأهلي المحدد لها يوم ١٢ إبريل الجاري ضمن مسابقة دوري القسم الأول، ورد عبر البريد الإلكترونى للاتحاد طلب النادى الأهلى بالاستمرار في إجراءات استقدام الحكام مع تحمله لتكاليف استقدامهم.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد أنه بالعرض على هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد وافق على طلب النادى الأهلى على اعتبار أن إجراءات استقدام الحكام قد بدأت بالفعل في إطار المدة الزمنية المحددة باللائحة بطلب من أحد الناديين المتباريين ، لا سيما مع تقديم تعهد من النادى الأهلى بتحمل التكاليف.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر في وقت سابق من اليوم بياناً يُشير خلاله إلى تلقيه خطابًا عبر البريد الإلكتروني من نادي بيراميدز لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به لاستقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي حال عدم خصم الثلاثة نقاط الأخرى في آخر الموسم.

اقرأ أيضًا:

محجوز بالرعاية.. زوجة إبراهيم شيكا تكشف لمصراوي مستجدات حالته الصحية

"والله عيب".. حازم إمام يعلق على تعديل عقوبة الرابطة ضد الأهلي