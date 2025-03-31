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بيراميدز يوضح سبب إلغاء طلب استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي

10:08 م الإثنين 31 مارس 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن إرسال النادي لخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيه إلغاء قراره السابق وطلبه بشأن استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة الفريق أمام الأهلي والمحدد لها يوم ١٢ أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي في ثاني جولات مرحلة حسم الدوري الممتاز.

وأشار هاني سعيد، عبر بيان رسمي صادر عن بيراميدز اليوم الإثنين، إلى أن قرار الإدارة بإلغاء طلب استقدام الحكام الأجانب والتراجع عن تحمل تكاليف استقدامهم لإدارة المباراة، جاء بعد قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة بإلغاء خصم الثلاث نقاط من الأهلي ما يضر بالمنافسة على الدوري.

وأضاف سعيد:"ماحدث يلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة في واقعة انسحاب متكاملة الأركان عقوباتها واضحة في اللائحة، وسبق تطبيقها بنفس التفاصيل قبل أقل من عام على نادي الزمالك.

وأتم المدير الرياضي لنادي بيراميدز بقوله:"أنه بعد قرار رابطة الأندية، أصبح الأمر واضحا وجليا للجميع أن المشكلة لا تتعلق بالحكام قدر ما تتعلق بإدارة بطولة الدوري نفسها والتساهل في تطبيق اللوائح والقوانين، والازدواجية في المعايير وإلغاء مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي لا داع لتكبد آلاف الدولارات لاستقدام الطاقم الأجنبي طالما أن الأمر مرتبط بأمر إدارة المسابقة".

وكان اتحاد الكرة قد أصدر في وقت سابق من اليوم بياناً يُشير خلاله إلى تلقيه خطابًا عبر البريد الإلكتروني من نادي بيراميدز لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به لاستقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي حال عدم خصم الثلاثة نقاط الأخرى في آخر الموسم.

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