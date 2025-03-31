"وللحديث بقية".. عضو مجلس إدارة الزمالك يهاجم رابطة الأندية بعد تعديل عقوبة الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد طارق، قرار رابطة الأندية المصرية بتعديل العقوبة الموقعة على الأهلي والاكتفاء بخصم 3 نقاط بدلاً من 6 نقاط كما أعلنت أول مرة.

وكتب طارق عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الإثنين:"من غير المقبول أن تتسبب رابطة الأندية أن يكون هذا شكل مصر الكروي بسبب قراراتها غير المنطقية، ما يحدث الآن ليس مجرد كرة قدم وزمالك أو أهلي .. الأمر تخطى كل اللوائح الرياضية، وأصبحت الأمور تدار بأسلوب لا يليق باسم مصر بعد القفز فوق اللوائح، وعلينا احترام انفسنا و التحرك حتى لا تصل الكرة المصرية إلى الهاوية".

أتم عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء:"وبالنسبة لحق نادي الزمالك وجماهيره أؤكد بأن الأمور لن تقف هنا، فهناك فصول أخرى سيكون أبطالها اللوائح والقوانين والعدل .. وللحديث بقية".

وكان من المقرر أن يلقتي الأهلي نظيره الزمالك يوم 11 مارس الجاري ولكن لم تتم لاعتراض مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد المباراة لطاقم تحكيم محلي.

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