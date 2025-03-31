كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي منذ قليل، استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، للحفاظ على حقوقه في أزمة مباراة القمة، على الرغم من إعلان رابطة الأندية مساء أمس، تعديل العقوبات الخاصة بالمباراة.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي: "طالع النادي الخطاب الوارد من رابطة الأندية المحترفة والذي كشف كل الحقائق، وجاء فيه أن النادي الأهلي لم يتعمد إثارة أزمة، ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة، وأنه كان يبحث عن المزيد من العدالة لكل الأطراف بما تكفله اللوائح ومدعومًا بالمستندات التي تقدم بها إلى كافة الجهات المعنية".

وأضاف: "وإزاء يقين النادي الثابت منذ اللحظة الأولى أن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية وتحقيق عدالة المنافسة حتى وإن كلفه ذلك بعض الخسائر على المدى القصير، فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ على حقوقه والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء من جانب القائمين على شئون اللعبة".

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي قرر المارد الأحمر عدم لعبها، الاكتفاء باعتبار النادي الأهلي مهزوما في المباراة، مع تحمل الغرامات المالية.

ويذكر أن النادي الأهلي رفض في وقت سابق خوض مباراة القمة أمام نادي الزمالك، بسبب إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، مما أدى إلى قيام رابطة الأندية باعتباره مهزوما في اللقاء، كذلك خصم ثلاثة نقاط من الفريق بنهاية الموسم مع تحمل الغرامات المالية، قبل أن يتم تعديل العقوبات اليوم.

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