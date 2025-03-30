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والد زيزو لمصراوي: "ياريت ينفع نلعبه في الأهلي والزمالك عشان نريح الناس كلها"

10:07 م الأحد 30 مارس 2025

أحمد مصطفى زيزو

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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث والد اللاعب أحمد السيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة حول توقيع نجله للنادي الأهلي.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قال: " أتمني أن يتحري جميع من ينشر تلك الأخبار بالدقة، لأن هناك أقاويل عديدة تقول بأن نجلي وقع للأهلي وأخري تقول نجلي مضي للزمالك".

وتابع: " الأندية التي يتم ذكرها لم تصرح بشيئ، وأتلقي العديد من المكالمات والرسائل وحياتي أصبحت صعبة بشأن هذه القصة".

وأكمل: " لا أستطيع أن أباشر عملي بسبب المكالمات، ولا حتي استخدام هاتفي في حياتي الشخصية، ولو ينفع زيزو يلعب في الأهلي والزمالك نعمل كده".

وأختتم: " كل شوية بسمع أن زيزو مضي للأهلي وأنه جدد للزمالك، أنا مش عارف يعني هل هو هيلعب في الفرقتين في وقت واحد، ولا هيلعب مع كل فريق ماتش، ولو ينفع ياريت نعمل كده علشان نريح الناس كلها".

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زيزو والد زيزو الأهلي الزمالك
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