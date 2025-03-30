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مجموعة الموت.. مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا للشباب

01:04 م الأحد 30 مارس 2025

منتخب الشباب

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كتب- محمد خيري:

يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2005، بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا في المغرب.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي، مواعيد المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية التي تقام في المغرب.

ويتواجد المنتخب المصري مع منتخبات صعبة، ضمن المجموعة الثانية رفقة جنوب أفريقيا، وبوركينا فاسو والكاميرون.

مواعيد منتخب مصر للشباب

ويفتتح منتخب مصر تحت 17 عامًا مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، غد الإثنين في مواجهة جنوب أفريقيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلتقي في المباراة الثانية نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس 3 أبريل في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويختتم منتخب الشباب مباريات المجموعة بمواجهة الكاميرون يوم الأحد 6 أبريل في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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