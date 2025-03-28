كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الفريق مباراته المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

ويلعب الفارس الأبيض اللقاء بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمود جهاد، سيف جعفر، أحمد مصطفى “زيزو”، مصطفى شلبي، وناصر منسي.