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"ثلاثي هجومي".. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في كأس مصر

08:49 م الجمعة 28 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 11 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 11 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    سيراميكا كليوباترا يفوز على فيوتشر
  • عرض 11 صورة
    مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
  • عرض 11 صورة
    أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا 1
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    خالد صبحي مدافع سيراميكا كليوباترا
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    أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا
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كتب - يوسف محمد:

استقر علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويدخل فريق سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي، رجب نبيل، أحمد بيكهام ومحمد عادل.

خط الوسط: محمد توني، إسلام عيسى وأيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي، أحمد القندوسي وأحمد بلحاج.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره الجونة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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