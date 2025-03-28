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عودة الدوليين.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

12:10 م الجمعة 28 مارس 2025
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    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
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    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
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    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
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كتب-محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويدخل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، مباراة سيراميكا كليوباترا، بتعديلات كبيرة على تشكيلته في المباراة السابقة ضد بتروجيت في كأس عاصمة مصر.

ويستعيد الزمالك اللاعبين الدوليين، التونسي سيف الدين الجزيري، حسام عبد المجيد، محمود حمدي "الونش"، نبيل عماد دونجا، وأحمد مصطفى "زيزو"، محمد شحاتة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق

خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

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