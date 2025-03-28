اطمنوا.. ميدو يوجه رسالة لجماهير الزمالك حول ملف تجديد اللاعبين

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك رسالة طمأنينة لجماهير القلعة البيضاء حول ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وتحدث "ميدو" في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك، عن عدة مواضيع تخص الفريق.

وقال ميدو: "بيسيرو مدرب كبير، وقد ظهرت بصماته على أداء اللاعبين في المباريات الأخيرة، وكنت أتمنى أن يعمل اتحاد الكرة على زيادة عدد الجماهير في مباراة سيراميكا".

وعن ملف تجديد عقود اللاعبين، أشار ميدو إلى أنه يرفض الحديث في هذا الموضوع حاليًا بسبب التركيز الكامل على المباراة الهامة أمام سيراميكا كليوباترا.

وأضاف: "لجنة التخطيط تعمل على ملف تجديد اللاعبين بشكل مميز واطمأن جماهير نادي الزمالك بأن الجميع يعمل من أجل حسم هذا الملف".

وبخصوص مباراة الزمالك القادمة مع سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر، قال: "الزمالك مستعد تمامًا لهذه المباراة رغم قوة المنافس، وقد اجتمعت مع اللاعبين في المعسكر ولمست لديهم إصرارًا كبيرًا على التأهل إلى نهائي البطولة".

وأختتم ميدو: "مباريات كأس عاصمة مصر كانت بمثابة فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الأخيرة، وكان بيسيرو يرغب في مشاهدتهم عن كثب لتقييمهم بشكل جيد".