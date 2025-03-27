الزمالك يفقد نجمه في مباراة ستيلينبوش بكأس الكونفدرالية الأفريقية

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غياب الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك، عن رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره ستيلينبوش، يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أبريل المقبل، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عدم سفر اللاعب مع الفريق إلى جنوب أفريقيا، لخوض مباراة ربع نهائي الكونفدرالية، يأتي نظرا لعدم حصوله على تأشيرة السفر".

وأضاف: "تقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى جنوب أفريقيا، فجر يوم 30 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة ستيلينبوش في الكونفدرالية".

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وستيلينبوش، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستعد لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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