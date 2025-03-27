بيسيرو يتحدث عن مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بكأس مصر

كتب - يوسف محمد:

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، للحديث عن مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا غدا، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا غدا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وقال بيسيرو خلال المؤتمر الصحفي: "نخوض مباراة سموحة، بهدف التأهل إلى نهائي كأس مصر، على الرغم من صعوبة المباراة وأمام منافس قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف: " ليس هناك تشابه أو ربط بين مباريات كأس مصر وكأس عاصمة مصر ولم نشارك باللاعبين الأساسيين في بطولة كأس عاصمة مصر، فضلت منح بعض اللاعبين راحة خلال مباراة بتروجيت الأخيرة بالبطولة مثل عبد الله السعيد والونش وكان لدي ثقة كبيرة في اللاعبين الذين شاركو في اللقاء".

وأضاف: "فضلت استغلال مباراتي كأس عاصمة مصر لمنح فرصة للاعبين جدد، المسؤولية كبيرة داخل النادي، ونريد الفوز بالكأس لذلك يجب تخطي عقبة سيراميكا".

واختتم بيسيرو تصريحاته قائلاً:" نحتاج دعم الجماهير في مباراة سيراميكا كليوباترا غدا، ونلعب من أجلهم وهدفنا تحقيق الفوز لإسعادهم في المباراة المقبلة".

وكان نادي الزمالك، ضمن الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره سموحة في ربع نهائي الكأس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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