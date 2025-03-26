مصدر يكشف لمصراوي سر رسالة ميدو لـ زيزو ووالده

مراسل مصراوي:

فاجأ أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، متابعيه برسالة إشادة وشكر لوالد اللاعب أحمد السيد زيزو، وذلك في ظل مفاوضات تمديد تعاقد نجله مع القلعة البيضاء.

ووجه ميدو مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه على أنستجرام، الشكر لوالد زيزو على دعمه لنجله مؤكدًا انه يستحق التقدير لما قام به تجاه موهبة ابنه ودعمه له حتى بات أفضل لاعبي الكرة المصرية.

ما السر وراء رسالة ميدو لوالد زيزو؟

كشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن السر وراء ما كتبه ميدو عبر حسابه لزيزو ووالده، هو تمهيد للجلسة التي سيتم عقدها في الأيام المقبلة لحسم ملف التعاقد.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولي نادي الزمالك ولجنة التخطيط جلسة حاسمة مع اللاعب للوقوف على موقفه تجاه تجديد تعاقده والاستمرار مع الفارس الأبيض، أو الرحيل بنهاية الموسم.

جدير بالذكر أن زيزو شارك مع منتخب مصر في مباراتي إثيوبيا وسيراليون التي أقيمتا الأسبوع الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتمكن زيزو من تسجيل هدفين ليصل رصيده إلي 4 أهداف دولية مع المنتخب المصري.