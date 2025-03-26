كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلى حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتمني من إمام عاشور تقديم اعتذار للجهاز الفني للمنتخب".

وأضاف: "واتمنى من كابتن حسام تقبل اعتذاره وعودته للمنتخب مرة اخرى لأنه لاعب مهم والمنتخب محتاجه وهو محتاج المنتخب".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره سيراليون بنتيجة (1-0)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، وأقيم اللقاء بملعب القاهرة الدولي.

وأكد حسام حسن، بعد المباراة أن إمام عاشور غاب عن التواجد في معسكر منتخب مصر لسبب انضباطي، مطالبًا لاعب النادي الأهلي بالاعتذار من أجل السماح له بالعودة من جديد لقائمة الفراعنة.