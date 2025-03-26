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الغندور يوجه رسالة قوية لـ حسام حسن وإمام عاشور

11:54 ص الأربعاء 26 مارس 2025
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    حسام حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    حسام حسن
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    حسام حسن وتريزيجيه
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    التوأم حسام وإبراهيم حسن
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    حسام حسن مع بيكهام
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    حسام حسن
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    حسام حسن
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    مصطفى محمد وحسام حسن
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    حسام حسن يقود مران الفراعنة (1)
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    حسام حسن يقود مران الفراعنة (2)
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    حسام حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن من مؤتمر مباراة مصر وةكاب فيردي
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كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلى حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتمني من إمام عاشور تقديم اعتذار للجهاز الفني للمنتخب".

وأضاف: "واتمنى من كابتن حسام تقبل اعتذاره وعودته للمنتخب مرة اخرى لأنه لاعب مهم والمنتخب محتاجه وهو محتاج المنتخب".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره سيراليون بنتيجة (1-0)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، وأقيم اللقاء بملعب القاهرة الدولي.

وأكد حسام حسن، بعد المباراة أن إمام عاشور غاب عن التواجد في معسكر منتخب مصر لسبب انضباطي، مطالبًا لاعب النادي الأهلي بالاعتذار من أجل السماح له بالعودة من جديد لقائمة الفراعنة.

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حسام حسن خالد الغندور إمام عاشور منتخب مصر
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