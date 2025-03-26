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هل يحسمها كولر؟.. لاعب الأهلي السابق صراع جديد بين الزمالك وبيراميدز

09:02 ص الأربعاء 26 مارس 2025
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    محمد شريف لاعب الخليج
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    محمد شريف
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    اللاعب محمد شريف
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    محمد شريف يسجل في فوز الخليج على العروبة بثلاثية
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    محمد شريف ضد الزمالك
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    محمد شريف ضد الزمالك (1)
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يبدو أن صراع الصفقات سوف يبدأ مبكرا بين الثلاثي الكبار، الأهلي والزمالك وبيراميدز، لتدعيم الصفوف استعدادا للموسم الجديد.

ويعمل الثلاثي، على الاستمرار في المقدمة وتحقيق البطولات، في ظل المشاركة في عدد من التحديات على رأسها الدوري المصري والبطولات الأفريقية.

ويعد محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، هو الهدف هذا الموسم لناديي الزمالك وبيراميدز، من اجل التعاقد معه، مع ترقب النادي الأهلي قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حسم موقفه من عودة اللاعب من عدمها.

محمد شريف يرحل من الدوري السعودي

وبات الموسم الحالي هو الأخير لمحمد شريف في الدوري السعودي مع فريق الخليج، في ظل انتهاء عقده، ورغبته في العود مرة أخرى للدوري المصري.

وحاول نادي الزمالك من الموسم الماضي ضم اللاعب، ولكنه لم يتوصل لاتفاق مالي لحسم الصفقة، خاصة وأن ناديه رفض تركه بشكل مجاني، واصر على استكمال الموسم.

وفي المقابل، ووفقا للمصادر المقربة وحديث اللاعب من قبل، رغبته الأولى حين العودة لمصر، ستكون النادي الأهلي، ولكن الموقف ليس واضحا من قبل المدير الفني السويسري، بشأن الاحتياج لخدمات اللاعب من عدمه، مع مفاوضات أيه من نادي بيراميدز، الذي يسعى للتعاقد مع المهاجم.

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