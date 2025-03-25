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"مفيش وقت".. الغندور يكشف خلاف جديد داخل الزمالك بسبب زيزو

02:51 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    زيزو عبر انستجرام
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    زيزو وأحمد كوكا من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    زيزو عبر إنستجرام
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    أحمد سيد زيزو
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    زيزو زإبراهيم عادل وشحاته
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
  • عرض 22 صورة
    زيزو
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    زيزو ووالده
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    زيزو ووالده
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (1)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (4)
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    زيزو في مران الزمالك
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
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    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أخر التطورات في ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وجود خلاف على موعد الجلسة.

وشهدت الساعات الماضية، تحركات عديدة بشأن ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم، بعدما انتشرت أنباء عن توقيع اللاعب مع النادي الأهلي للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

وأوضح "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "هناك اتجاهين داخل نادي الزمالك في ملف موعد جلسة تجديد عقد زيزو، الأول هو عقد الجلسة يوم الاربعاء بمجرد انتهاء معسكر منتخب مصر".

وتابع: هناك اتجاه آخر بعقد الجلسة بعد عودة الفريق من جنوب افريقيا بسبب خوض اللاعب مباراة سيراليون يوم الثلاثاء والعودة للتدريبات يوم الأربعاء والدخول في معسكر مباراة سيراميكا يوم الخميس وخوض اللقاء يوم الجمعة ثم السفر الى جنوب افريقيا مساء السبت".

واختتم تصريحاته: "لذلك لن يكون هناك وقت وسيتم حسم موعد الجلسة في الساعات المقبلة، قبل السفر لجنوب أفريقيا أو بعد العودة".

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خالد الغندور أحمد مصطفى زيزو الزمالك النادي الأهلي برنامج ستاد المحور
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