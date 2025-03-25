"مفيش وقت".. الغندور يكشف خلاف جديد داخل الزمالك بسبب زيزو

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أخر التطورات في ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وجود خلاف على موعد الجلسة.

وشهدت الساعات الماضية، تحركات عديدة بشأن ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم، بعدما انتشرت أنباء عن توقيع اللاعب مع النادي الأهلي للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

وأوضح "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "هناك اتجاهين داخل نادي الزمالك في ملف موعد جلسة تجديد عقد زيزو، الأول هو عقد الجلسة يوم الاربعاء بمجرد انتهاء معسكر منتخب مصر".

وتابع: هناك اتجاه آخر بعقد الجلسة بعد عودة الفريق من جنوب افريقيا بسبب خوض اللاعب مباراة سيراليون يوم الثلاثاء والعودة للتدريبات يوم الأربعاء والدخول في معسكر مباراة سيراميكا يوم الخميس وخوض اللقاء يوم الجمعة ثم السفر الى جنوب افريقيا مساء السبت".

واختتم تصريحاته: "لذلك لن يكون هناك وقت وسيتم حسم موعد الجلسة في الساعات المقبلة، قبل السفر لجنوب أفريقيا أو بعد العودة".