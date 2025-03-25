مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
21:00

جنوب السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
23:30

تنزانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

فلسطين

- -
20:15

العراق

جميع المباريات

إعلان

"رحيل مسؤول تاريخي وتغييرات شاملة".. تدخل سريع لـ رمضان بعد خروج الأهلي

12:13 م الثلاثاء 25 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش (2)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تحركات محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، لإجراء تغييرات شاملة على قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، عقب الخروج من كأس الرابطة.

وخسر النادي الأهلي، من نظيره طلائع الجيش أمس الإثنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وودع بطولة كأس عاصمة مصر، كأس الرابطة سابقا، بعد احتلاله المركز الأخير في مجموعته دون نقاط.

وشارك النادي الأهلي في مباراة الأمس، بفريق الشباب 2005، ومعهم ثلاث لاعبين من الكبار وهم علي معلول وعمر الساعي وياسر إبراهيم.

وقال "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور:" هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لتوجيه الشكر للكابتن بدر رجب، رئيس قطاع الناشئين التاريخي، وكذلك عدد من مدربي القطاع خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، يسعى إلى إجراء تعديلات كبيرة في القطاع من أجل تطويره، في ظل ظهور الناشئين بمستوى أقل من المتوقع".

جدير بالذكر، أن بدر رجب، يعد من المسؤولين التاريخيين في الأهلي، حيث يعمل في قطاع الناشئين منذ فترة كبيرة، وتسبب في خروج عدد كبير من اللاعبين المميزين للأهلي وعلى رأسهم محمد حسن تريزيجيه ورمضان صبحي ومحمود كهربا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي فريق الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي الغندور خالد الغندور خروج الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في جميع المحافظات
الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم
تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية على بعض الخطوط
3 أيام حارة قبل العيد.. الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الحرارة والذروة تبدأ الأربعاء
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!