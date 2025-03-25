"رحيل مسؤول تاريخي وتغييرات شاملة".. تدخل سريع لـ رمضان بعد خروج الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تحركات محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، لإجراء تغييرات شاملة على قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، عقب الخروج من كأس الرابطة.

وخسر النادي الأهلي، من نظيره طلائع الجيش أمس الإثنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وودع بطولة كأس عاصمة مصر، كأس الرابطة سابقا، بعد احتلاله المركز الأخير في مجموعته دون نقاط.

وشارك النادي الأهلي في مباراة الأمس، بفريق الشباب 2005، ومعهم ثلاث لاعبين من الكبار وهم علي معلول وعمر الساعي وياسر إبراهيم.

وقال "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور:" هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لتوجيه الشكر للكابتن بدر رجب، رئيس قطاع الناشئين التاريخي، وكذلك عدد من مدربي القطاع خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، يسعى إلى إجراء تعديلات كبيرة في القطاع من أجل تطويره، في ظل ظهور الناشئين بمستوى أقل من المتوقع".

جدير بالذكر، أن بدر رجب، يعد من المسؤولين التاريخيين في الأهلي، حيث يعمل في قطاع الناشئين منذ فترة كبيرة، وتسبب في خروج عدد كبير من اللاعبين المميزين للأهلي وعلى رأسهم محمد حسن تريزيجيه ورمضان صبحي ومحمود كهربا.