الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

كتب- محمد خيري:

يستضيف المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب سيراليون، اليوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وسيراليون

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون، في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سيراليون، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد الفراعنة في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو.

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

وتنطلق مباراة مصر وسيراليون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويتم نقلها عبر قناة أون سبورتس 1، التي حصلت على حقوق بث مباريات المنتخب المصري في التصفيات. المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب منتخب إثيوبيا، بهدفين دون رد خلال المباراة التي أقيمت بينهما في المغرب. ​