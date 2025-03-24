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أول قرار من بيسيرو بعد الخسارة أمام بتروجيت

12:58 ص الإثنين 24 مارس 2025

جوزيه بيسيرو

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كتب - نهى خورشيد

قرر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الإثنين، عقب الخسارة أمام بتروجيت اليوم في كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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جوزيه بيسيرو الزمالك كأس عاصمة مصر سيراميكا كليوباترا بتروجيت
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