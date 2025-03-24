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بعد اهتمام الزمالك بعودته.. ماذا قدم مصطفى فتحي مع القلعة البيضاء؟

03:00 ص الإثنين 24 مارس 2025
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  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي التعاون
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي يسجل
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي التعاون
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي وأيمن حفني
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي
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    مصطفى فتحي يحتفل بالهدف
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    مصطفى فتحي
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    مصطفى فتحي وستانلي وطارق حامد
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    مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك
  • عرض 22 صورة
    مصطفى فتحي لاعب الزمالك
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كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط قد تواصل مع الجناح الأيمن بصفوف بيراميدز مصطفى فتحي؛ لاستطلاع موقفه من العودة للقلعة البيضاء مرة أخرى.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء أمس السبت أن مصطفى فتحي لا يمانع العودة لصفوف الزمالك من جديد ولكن ينبغي على مسؤولي القلعة البيضاء إنهاء الأمر مع إدارة بيراميدز في ظل استمرار عقده مع النادي حتى عام 2027.

مصطفى فتحي صاحب الـ 30 عاماً يقدم مستويات مميزة بالموسم الجاري مع بيراميدز فسجل 9 أهداف وصنع 6 خلال 29 مباراة شارك بها بمختلف المسابقات.

وظهر مصطفى فتحي للأضواء للمرة الأولى بقميص الزمالك حين ضمه خلال الانتقالات الصيفية بموسم 13/14 قادمًا من صفوف نبروه.

واستمر الجناح الأيمن الدولي بقميص الزمالك حتى موسم 17/18 ثم خرج على سبيل الإعارة لنادي التعاون قبل العودة مجددًا للزمالك واستمر معه حتى موسم 20/21 ليخرج على سبيل الإعارة لنادي سموحة قبل بيعه بصورة نهائية لنادي التعاون موسم 21/22 ومنه عاد لبيراميدز في الموسم التالي معارًا ثم بيع نهائي.

وخاض مصطفى فتحي بقميص الزمالك 157 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 16 لزملائه.

وتوج مصطفى فتحي مع الزمالك بـ 3 بطولات دوري و 4 بطولات كأس مصر وبطولتين سوبر مصري وبطولة الكونفدرالية.

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مصطفى فتحي الزمالك بيراميدز التعاون السعودي
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