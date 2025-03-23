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ترتيب مجموعة بيراميدز بعد التعادل أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

11:56 م الأحد 23 مارس 2025

بيراميدز

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت مباراة بيراميدز أمام نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد 23 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر.

وحسم التعادل الإيجابي المباراة بنتيجة 2-2، على استاد الإسماعيلية.

وبهذا التعادل رفع بيراميدز رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني، بينما حقق الإسماعيلي أولى نقاطه في دور المجموعات محتلا المركز الثالث.

جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في كأس عاصمة مصر

1- حرس الحدود - 6 نقاط
2- بيراميدز- 4 نقاط
3- الإسماعيلي - نقطة واحدة
4- الاتحاد السكندري - دون نقاط

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بيراميدز الاسماعيلي كأس عاصمة مصر
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