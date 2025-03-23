ترتيب مجموعة بيراميدز بعد التعادل أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
كتب - محمد عبد السلام:
أقيمت مباراة بيراميدز أمام نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد 23 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر.
وحسم التعادل الإيجابي المباراة بنتيجة 2-2، على استاد الإسماعيلية.
وبهذا التعادل رفع بيراميدز رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني، بينما حقق الإسماعيلي أولى نقاطه في دور المجموعات محتلا المركز الثالث.
جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في كأس عاصمة مصر
1- حرس الحدود - 6 نقاط
2- بيراميدز- 4 نقاط
3- الإسماعيلي - نقطة واحدة
4- الاتحاد السكندري - دون نقاط
فيديو قد يعجبك: