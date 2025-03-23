ترتيب مجموعة بيراميدز بعد التعادل أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت مباراة بيراميدز أمام نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد 23 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر.

وحسم التعادل الإيجابي المباراة بنتيجة 2-2، على استاد الإسماعيلية.

وبهذا التعادل رفع بيراميدز رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني، بينما حقق الإسماعيلي أولى نقاطه في دور المجموعات محتلا المركز الثالث.

جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في كأس عاصمة مصر

1- حرس الحدود - 6 نقاط

2- بيراميدز- 4 نقاط

3- الإسماعيلي - نقطة واحدة

4- الاتحاد السكندري - دون نقاط